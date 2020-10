Michele Morrone, chi è l’ex moglie Rouba Saadeh: età, foto, la loro storia

Nonostante la giovane età, Michele Morrone è già stato sposato ed ha divorziato: conosciamo dunque l’ex moglie Rouba Saadeh.

Negli ultimi mesi Michele Morrone ha ricevuto un vero e proprio bagno di folla, acquisendo un’improvvisa notorietà grazie al film erotico polacco prodotto da Netflix ‘365 giorni’. Ad attirare l’attenzione sul progetto c’è il tentativo di voler fare una specie di ’50 sfumature di grigio’ in salsa italiana e dunque attrarre il pubblico femminile con la storia d’amore che nasce in modo controverso e quello maschile con le scene maggiormente passionali.

Il film ha rappresentato per l’attore una sorta di ultima spiaggia, come da lui stesso confessato in una recente intervista: “Ero in un grave stato di depressione dopo aver divorziato da mia moglie. Ho trovato lavoro come giardiniere in un remoto villaggio di 1000 abitanti perché non avevo più soldi in tasca”. Un rapporto, quello con la moglie, nato in giovanissima età mentre si trovava in Libano ed esploso con grande passione. La bella Rouba Saadeh gli ha letteralmente rubato il cuore e stravolto la vita.

Chi è Rouba Saadeh e perché ha divorziato da Michele Morrone

I due si sono fidanzati nel 2011 e sono convolati a nozze nel 2014. In questo lasso di tempo Rouba si era trasferita a Milano, città in cui la giovane ha realizzato il sogno di diventare una fashion designer. Dal loro rapporto sono nati anche due splendidi figli, nel 2013 Marcus e nel 2017 Brando. Sembrava dunque che in famiglia e nella loro vita di coppia andasse tutto per il meglio, ma nel 2018 hanno deciso di divorziare e la bellissima Rouba, che nel frattempo aveva dato vita al suo brand di moda ‘Le paradis des fous‘, è tornata in Libano con i bambini.

Sul perché si siano lasciati ha rilasciato qualche dichiarazione proprio Morrone, dicendo: “La scelta di separarci era contemplata da tempo. Perché è finita? Io mi rendo conto di avere bruciato delle tappe nella mia vita. Nel momento in cui a 23 anni diventi papà e cambi pannolini e vedi i tuoi amici che si vanno a divertire, a un certo punto ti rendi conto che hai fame della tua libertà. Non mi va di sembrare egoista per questa cosa qua perché io rimarrò sempre il loro papà”.