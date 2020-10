Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sposi: arriva l’anello

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno partecipato all’edizione estiva di Temptation Island. Oggi sembra che siano pronti a fare il grande passo.

Manila Nazzaro, l’ex “Miss Italia” e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso hanno partecipato all’edizione di inizio estate di “Temptation Island” e sono stati apprezzati moltissimo dal pubblico. Hanno dimostrato la forza del loro sentimento e il profondo rispetto che nutrono l’uno per l’altra.

Nei villaggi la coppia ha parlato dei loro problemi e delle loro difficoltà, senza intraprendere delle conoscenze con tentatori e tentatrici. Proprio per l’estremo rispetto l’uno per l’altra gli hanno fatto guadagnare un posto speciale nel cuore dei fans di “Temptation Island“. Oggi è il compleanno della conduttrice Manila Nazzaro, che festeggia i 43 anni. Lorenzo l’ha stupita con un regalo molto speciale: un anello. L’ex “Miss Italia” ha condiviso la foto su Instagram, dove mette in risalto l’anello che porta al dito. “Amore cento di questi giorni noi tutti assieme”, scrive Amoruso sotto la foto nei commenti. I fans sperano, però, che questo non sia solo un regalo di compleanno.

Visualizza questo post su Instagram 💖💍🎂 It’s my Birthday #HesMyMan #Love #BirthdayGirl Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro) in data: 10 Ott 2020 alle ore 2:05 PDT

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: nozze in vista?

L’unico vero problema tra Lorenzo e Manila era, come mostrato durante l’esperienza al reality delle tentazioni, scegliere la città in cui vivere: lei non è disposta a lasciare Roma, lui è troppo affezionato a Firenze. Ma avranno trovato un accordo?

Sembrerebbe di sì, la coppia è molto serena e felice insieme ai figli di lei. L’anello ricevuto in regalo, però, non significa automaticamente una proposta di matrimonio. Ciò nonostante è un simbolo importante e una promessa d’amore che i fan della coppia sperano possa essere eterno.