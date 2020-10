Luca Argentero, le prime parole a Myriam Catania dopo il coma

Sono state rese note le prime parole che Luca Argentero ha pronunciato al capezzale della ex moglie Myriam Catania dopo l’incidente e il coma.

Myriam Catania ha vissuto un dramma intenso che l’ha costretta in un letto d’ospedale in coma per sette giorni e, al suo capezzale, è stato sempre presente l’ex compagno Luca Argentero. La madre dell’attrice ha svelato le prime parole che si sono rivolti i sue ex al risveglio della donna.

Myriam Catania e Luca Argentero come coppia hanno fatto sognare i fans per tantissimi anni. I due si sono sposati nel luglio del 2009 e hanno vissuto un’intensa storia d’amore per i sette anni successivi. Nel 2016, purtroppo, si sono separati e hanno avuto un divorzio consenziente. Quando erano ancora solo fidanzati, però, i due attori sono stati vittime di un incidente, che ha causato alla Catania di finire in coma per una settimana. Non hanno mai avuto figli e, nonostante abbiano un rapporto civile, non si definiscono amici. “Non siamo rimasti amici, perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici: se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo“, ha rivelato l’attrice.

Myriam Catania, il coma e le parole di Luca Argentero

“Rimane quel ricordo cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno“, ha raccontato Myriam Catania parlando del suo ex Luca Argentero. I due hanno conosciuto i rispettivi nuovi compagni: lui ha una relazione con l’attrice Cristina Marino, dalla quale ha avuto il primo figlio e lei ha conosciuto il suo nuovo compagno, che l’ha resa madre di Jaques.

Rossella Izzo, la madre dell’attrice Myriam Catania, ha svelato cos’è successo tra la figlia e l’ex marito Luca Argentero in seguito al terribile incidente che l’ha fatta finire in coma per una settimana: “Myriam ha avuto un terribile incidente. Avevano divelto un palo dello stop ed è stata presa in pieno. Dopo 7 giorni di coma, Luca e io sempre con lei , si é svegliata e gli ha detto ‘ Mi aspetti?’ Lui le ha risposto ‘Sì, per sempre!'”.