Durante la diretta serale del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti a bocca aperta con un abito che non ha lasciato niente all’immaginazione.

Tra i tanti vip presenti al Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci è sicuramente quella che ha attirato maggiormente l’attenzione di telespettatori e appassionati di gossip. In queste settimane la showgirl si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sul suo matrimonio con Flavio Briatore, suscitando la reazione irosa dell’imprenditore. Al di là del gossip sul passato, la gieffina ha fatto parlare di sé anche e sopratutto per la relazione con Pierpaolo Petrelli.

L’ex velino ha confidato sin da prima di entrare nella casa che ha un debole per Elisabetta e da quando sono insieme al reality non ha perso occasione per corteggiarla. L’insistenza e le attenzioni del ragazzo hanno fatto cadere in tentazione Elisabetta, la quale ha anche confessato al giovane pretendete di avere voglia di fare l’amore con lui. Petrelli è sempre più preso dalla relazione che si è instaurata, ma la conduttrice calabrese lo ha gelato di recente dicendogli che fuori dalla casa ha qualcuno che l’aspetta.

Elisabetta Gregoraci, l’abito è cortissimo: si vede tutto!

Nella puntata di ieri Elisabetta si è presentata con un vestito cortissimo, elegante ed al tempo stesso sensuale. Il vestito è piaciuto tanto alle fan della trasmissione, le quali hanno fatto i complimenti alla soubrette già all’inizio della trasmissione. Quando è giunto il momento del ballo a due con il suo innamorato, la Gregoraci non si è cambiata di abito e questo ha generato un piccolo incidente hot: quando Petrelli l’ha presa in braccio per una mossa di danza, la gonna si è alzata del tutto ed ha lasciato che si vedesse tutto quello che c’era sotto.