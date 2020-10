Can Yaman, chi è: età, carriera e vita privata dell’attore turco

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento in Italia, scopriamo qualcosa in più su di lui: età, carriera e vita privata.

Ammirato dalle telespettatrici italiane nel recente ‘Daydreamers‘, Can Yaman continua ad essere uno degli attori più amati e desiderati del momento. Da anni ormai una celebrità nel suo Paese natio (la Turchia), Can ha conquistato anche i telespettatori italiani grazie alla messa in onda della famosissima serie tv ‘Bittersweet‘. Un successo, quello ottenuto in Italia, che l’attore considera una specie di sogno che si realizza.

Innamorato sin da bambino della cultura, della lingua e della storia del nostro Paese, infatti, Yaman ha deciso da adolescente di studiare in una scuola privata italiana per imparare la nostra lingua. Tornato in Turchia ha frequentato con successo la facoltà di Giurisprudenza ed è diventato un avvocato. Una carriera che non lo soddisfaceva appieno e che ha affiancato a quella di attore. La passione per la recitazione, unita ad un talento notevole e ad un aspetto fuori dal comune sono state le chiavi che gli hanno permesso di realizzare il suo sogno di diventare un attore.

Chi è Can Yaman

Figlio di un uomo kosovaro e di una donna albanese, Can Yaman è nato nella multiculturale e bellissima Istanbul. In Patria è considerato uno dei migliori attori del momento e in Italia viene apprezzato principalmente per l’aspetto esteriore. Purtroppo con il doppiaggio è difficile comprenderne appieno l’abilità attoriale. Da un paio d’anni a questa parte la sua carriera è letteralmente decollata grazie al successo internazionale delle serie tv ‘Bittersweet’, ‘Erkenci Kuş‘ e ‘Daydreamer’.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Can è stato fidanzato a lungo con la modella Bestemsu Ozdemir. La loro relazione tuttavia si è conclusa da tempo ed i giornali scandalistici turchi gli hanno attribuito un flirt con la bella collega e compagna di set Demet Ozdemir. Indiscrezione che però è stata ufficialmente smentita dallo stesso attore turco in una recente intervista. Al momento, infatti, Can è single e felice di esserlo.