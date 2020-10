Vercelli, cade un pezzo di strada: Samuel Pregnolato muore a 36 anni

Brutte notizie provenienti da Vercelli con un 36enne che non ce l’ha fatta. Mentre era alla guida della sua auto, un pezzo di strada è caduto

Ancora una tragedia avvenuta nel pomeriggio sulle rive del Sesia a Bettole, frazione di Borgosesia, in provincia di Vercelli. Il corpo di Samuel Pregnolato, uomo di 36 anni di Quarona, è stato ritrovato dopo che è stato disperso questa notte dopo il crollo di una parte della strada provinciale 105 tra Doccio e Crevola. Ce l’ha fatta, invece, suo fratello Nicolas, 21enne che era proprio con lui in auto.

Leggi anche —> Vercelli, 36enne muore nell’auto travolta dal fiume



Leggi anche —> Ragusa, professore muore davanti ai suoi alunni: che tragedia!



Vercelli, il fratello 21enne salvo: il motivo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il tragico incidente è avvenuto verso le 2,30 di notte quando il 36enne si trovava alla guida dell’auto e così una parte della strada Doccio-Crevola ha ceduto a causa della forza dell’acqua. Il giovane si è salvato perché è stato lesto a slacciare la cintura per mettersi in salvo dalla corrente. Questo è stato il suo racconto ai soccorritori. Lo stesso Samuel è stato portato via dall’acqua con la sua auto inghiottita velocemente dal fiume. Una nuova tragedia che si è verificata sul territorio italiano con allerta meteo al Nord in alcune regioni mirate.