Uomini e Donne, si sono lasciati Carlo Pietropolo e Cecilia Zagarrigo

Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo si sono detti addio dopo soltanto cinque mesi. Ancora una coppia di Uomini e Donne si lascia

Ancora un addio importante per una coppia di Uomini e Donne. Dopo cinque mesi Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo si sono detti addio: l’annuncio è arrivato direttamente dall’ex corteggiatrice del programma che ha svelato di non trascorrere un periodo felice. La decisione è stata presa di comune accordo dopo che gli aveva confidato di non sentire lo stesso. Così la web influencer non è per niente rancorosa nei suoi confronti, anzi gli ha augurato di trovare la donna della sua vita che lo ami al massimo.

Uomini e Donne, l’annuncio di Cecilia sull’addio Carlo Pietropoli

Così Cecilia Zagarrigo ha svelato l’addio proprio sul suo profilo Instagram lasciando tutti sbalorditi dopo pochi mesi. Lo stesso modello ha esaltato l’ormai ex ragazza mettendo in luce tutti i suoi pregi, ma ha svelato che non le riusciva a dare le giuste attenzioni.