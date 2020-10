Sheila, chi è la cantante di Sheila & Black Devotion: la sua storia

Sheila: chi è la cantante del gruppo “Sheila & Black Devotion”, cantante francese che vanta una carriera variegata e di successo. Ecco cosa sappiamo su di lei.

Sheila è lo pseudonimo artistico usato da Annie Chancel, una cantante francese molto famosa. Annie è nata il 16 agosto 1945 a Créteil, in Francia, e lavora dal 1962. Famosa per essere voce del gruppo “Sheila & Black Devotion”, la cantante vanta un repertorio musicale in addirittura cinque lingue: oltre che in francese ha cantato brani in inglese, tedesco, spagnolo e italiano! Anche i generi musicali ai quali si è dedicata durante la carriera sono molti e diversi: dalla musica leggera a quella disco, pop e anche musica colta francese. In totale si stima che, nel corso della sua carriera, abbia venduto più di 85 milioni di dischi.

Sheila & Black Devotion: la carriera del gruppo musicale

Annie Chancel, che oltre ad una grandiosa carriera da cantante ha lavorato anche come attrice cinematografica, è famosa sopratutto per essere la voce del gruppo “Sheila & Black Devotion”. Il gruppo è unito dal 1977 ed è composto, oltre che da Sheila, anche da tre musicisti afroamericani: Dany Mac Farlane, Freddy Stracham e Arthur Wilkins. Con il gruppo la cantante ha pubblicato tre grandi successi: “Spacer” nel 1979, “Singin’ in the rain” e “Love me baby” nel 1977.

Questa sera, 9 ottobre 2020, Sheila verrà imitata da Carmen Russo durante il programma “Tale e Quale Show” in prima serata su Rai 1.

