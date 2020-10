Serena e Davide: cos’è successo dopo il falò di confronto

A Temptation Island la coppia formata da Serena e Davide ha affrontato il falò di confronto anticipato. Ma com’è andato?

Serena e Davide sono arrivati al reality delle tentazioni a causa della forte gelosia di lui e per cercare di migliorare la loro relazione. All’interno del programma di “Temptation Island“, la 25enne si è avvicinata ad uno dei tentatori, il single Ettore.

Davide, vedendo la vicinanza della fidanzata Serena con il single Ettore, ha deciso di richiedere il falò di confronto anticipato. Come sarà andata? Oggi, in un’intervista, la giovane ha spiegato di essersi avvicinata al tentatore perché rappresenta il tipo di ragazzo con il quale si sarebbe potuta legare fuori dal programma, se non fosse stata fidanzata. Invece, Serena fidanzata lo è ancora oggi, così ha rivelato.

Temptation Island, il falò di confronto per Davide e Serena

Serena e Davide hanno scelto di lasciare il programma come una coppia. Hanno scelto di lavorare sui rispettivi errori, per far continuare la loro relazione nel migliore dei modi. Nonostante i problemi, per i due c’è un sentimento vero che vale la pena continuare a coltivare. La 25enne ha ammesso di aver avuto dei momenti di “confusione profonda“, ma ha assicurato di non aver mai messo in discussione i sentimenti che prova per Davide. Le parole che lui ha pronunciato durante le prime settimane al reality, però, l’hanno ferita molto. “So che le parole che ho utilizzato sono state pesantissime, ma non sono conformi alla realtà“, così ha asserito il 29enne.

Serena ha ribadito che, tornando indietro, rifarebbe lo stesso percorso a “Temptation Island“, solamente formulerebbe alcune frasi in maniera diversa. Ettore è stata la persona con la quale ha legato di più nel programma e, stargli vicina l’ha anche aiutata a comprendere i sentimenti che prova per il suo Davide. Ad oggi, il 29enne dovrà lavorare molto sulla sua gelosia, che in passato ha portato problemi alla serenità della loro coppia.