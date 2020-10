Roberta Ragusa, l’amante di Logli attacca: “Sono una vittima”

Caso Roberta Ragusa. Questa volta è Sara Calzolaio a parlare. La donna ha infatti scritto una lettera di sfogo a Barbara d’Urso.

Il caso Roberta Ragusa continua a far parlare. Sotto la luce dei riflettori questa volta si trova però Sara Calzolaio. La donna sta affrontando un periodo di sconforto, che nonostante tutto cerca di affrontare a testa alta. Colta dalla disperazione, si è rivolta alla celebre conduttrice Barbara d’Urso, in cerca di aiuto.

Sono momenti di difficoltà per Sara Calzolaio. La donna sembrerebbe infatti aver accettato di convolare a nozze con Antonio Logli. L’uomo è stato il principale indiziato per l’omicidio della moglie Roberta, sparita completamente dalla propria abitazione, ubicata a Gello, in provincia di Pisa, la notte del 13 Gennaio 2012. Omicidio e occultamento del cadavere, sono queste le accuse che gravano sulle spalle di Logli, condannato a 20 anni di carcere.

Niente fiori d’arancio però per Sara Calzolaio. La donna, precedentemente amante di Logli, ed ora promessa sposa, ha altro a cui pensare. La violenza verbale e la cattiveria di molti utenti ed altrettante persone reali, si sono riversate su di lei e sulla sua scelta, quella di credere fermamente nell’innocenza di Antonio e di concedergli la propria mano.

La Calzolaio ha così deciso di indirizzare una lettera alla d’Urso, raccontando quello che è stata costretta a subire. La conduttrice ha dunque parlato del caso durante una puntata di Pomeriggio 5. “Sono vittima di minacce perché sposo Antonio Logli”, ha scritto la donna nella lettera. “Sono stata vittima di vessazioni, insulti, cattiverie. In questi anni ci si è dimenticati che anche io sono una persona”. Stando all’intervento della criminologa in collegamento, le minacce ricevuti dalla Calzolaio sono state non solo virtuali, ma addirittura fisiche, nell’autoscuola in cui la donna lavora.

Caso Roberta Ragusa: parola a Sara Calzolaio

