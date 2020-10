Che tempo farà sabato 10 e domenica 11 ottobre?

Maltempo in arrivo e temperature artiche: le previsioni meteo per il weekend del 10 e 11 ottobre.

Che tempo farà questo weekend del 10 e 11 ottobre? Quali sono le previsioni meteo? Diciamo che se avete in programma una giornata al sole potrete farlo solo al sud Italia. Nelle regioni del nord, infatti, a cominciare da domani pomeriggio arriverà una nuova ondata di maltempo e, da lunedì, un brusco calo termico.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per sabato 10 e domenica 11 ottobre.

Meteo weekend: che tempo farà sabato 10 ottobre?

Il weekend inizia con una giornata particolare. Sabato 10 ottobre, infatti, le previsioni inizieranno a peggiorare lentamente. Ci sarà un primo affondo del maltempo sull’Europa centrale che, per l’Italia, andrà ad interessare inizialmente le regioni settentrionali. Piogge in arrivo quindi sulla Liguria di Levante, Toscana, Lombardia e Triveneto, ma dalle prime ore pomeridiane.

Previsioni domenica 11 ottobre

Come saranno invece le previsioni meteorologiche per domenica 11 ottobre? Purtroppo niente di buono.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, infatti, è previsto un peggioramento rispetto a sabato. Il maltempo insisterà soprattutto sul Nord Est dell’Italia con venti molto forti e un mare quasi in burrasca. Attenzione poi alle temperature perché ci sarà un brusco crollo della colonnina di mercurio.

Le previsioni meteo quindi parlano chiaro: freddo e pioggia che potrebbe tramutarsi anche in neve intorno ai 1200 metri.

Le tendenze meteo per la prossima settimana

Per quanto riguarda invece le previsioni per la prossima settimana non assisteremo ad un ritorno dell’estate, anzi. Il tempo sarà perturbato e freddo. Inizierà a circolare infatti sull’Italia una bassa pressione che porterà con sé un notevole calo termico con un crollo delle temperature in alcuni casi ben al di sotto delle medie stagionali.

Si creerà una sorta di vortice artico di bassa pressione che, per alcuni, giorni, porterà con sé freddo e temperature notevolmente gelide. Aria in arrivo direttamente dalla Groelandia insomma, per un assaggio di inverno che ci ricorda quasi l’arrivo di Babbo Natale! Forse è un po’ presto?

Non solo freddo però. Questo affondo artico comporta anche l’arrivo di piogge e temporali, localmente anche intensi, che potrebbero tramutarsi in improvvise nevicate!

Da metà settimana in poi, sempre secondo i modelli meteo, un nuovo impulso di aria gelida potrebbe arrivare direttamente sull’Italia dal Nord Europa. Questo implica un nuovo crollo delle temperature e, soprattutto, maltempo al nord e nevicate anche a bassa quota.