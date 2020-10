Anteprima Prime Day 2020: le offerte che arriveranno domani, sabato 10 ottobre. Il 20% di sconto su elettronica e articoli per la casa.

Il portale di e-commerce, Amazon, non lascia mai a bocca asciutta i suoi clienti, anzi. Oltre alle offerte strepitose che arriveranno martedì 13 e mercoledì 14 ottobre in occasione degli Amazon Prime Day 2020, ci sono già delle promozioni in anteprima di cui approfittare.

Le due giornate di sconti organizzate dal portale di Jeff Bezos arrivano ora, in una data strana rispetto al solito. Generalmente organizzate in primavera, erano state rimandate per il Coronavirus. Ora però siamo tutti pronti, con il carrello Amazon bello pieno e con il dito scattante per il prossimo acquisto!

Ma quali sono le offerte di domani, sabato 10 ottobre, che sono già in anteprima sul sito solo per i clienti Amazon Prime?

Promozioni Prime Day 2020 in anteprima: le offerte su Amazon da domani, 10 ottobre

Nonostante i Prime Day 2020 siano alle porte, Amazon continua a premiare e a coccolare i suoi “adepti”. Ci sono infatti in questi giorni molte offerte interessati da monitorare. Ad esempio, domani sabato 10 ottobre 2020, arriveranno in anteprima delle promozioni per gli articoli di elettronica e per la casa. Tantissimi prodotti Amazon Basic con il 20% di sconto insomma! Eccone alcuni:

Set di pennelli da trucco professionali

Asciugamano in microfibra con custodia da spiaggia

Cover per iPhone

Sistema doccia con miscelatore termostatico

Binocolo

Un tot di prodotti molto diversi tra loro e allo stesso tempo molto interessanti. Diciamo che si tratta di una pre-offerta in vista dei Prime Day 2020 assolutamente da monitorare con attenzione.

Offerte Amazon Prime Day 2020

Se amate viaggiare e state cercando delle offerte di accessori da viaggio durante gli Amazon Prime Day 2020 siete nel posto giusto. Noi di Viagginews abbiamo già selezionato un po’ di articoli interessanti da mettere nel carrello. Si spazia da prodotti di valigeria a prezzi scontati, passando per tutti quei gadget non indispensabili magari, ma che avete sempre voluto.

I Prime Day di Amazon sono l’occasione giusta per togliersi qualche sfizio insomma, ma anche per comprare tutti quegli accessori da viaggio che potranno rendere le vostre vacanze ancora più belle.

