Nadia e Antonio, dove sono dopo Temptation Island: le parole su Stefano

Lasciandosi il programma alle spalle, per Nadia e Antonio si apre un nuovo capitolo delle loro vite. Cosa ne è stato di Stefano?

A “Temptation Island“, dopo aver affrontato il falò di confronto anticipato, Nadia e Antonio non vogliono più scappare dai loro problemi di coppia. Hanno scelto di dare una svolta al loro rapporto e vogliono crescere insieme, comprendendo di dover comunicare maggiormente tra di loro.

Nel villaggio delle fidanzate, la 22enne Nadia ha compreso quali fossero le sue colpe e le mancanze che sentiva nel suo rapporto di coppia. La differenza d’età con il fidanzato Antonio, di dieci anni più grande di lei, in passato li ha divisi molto, ma oggi non rappresenta più un ostacolo. Il momento più difficile vissuto da Nadia è stato il primo video nel pinnettu, per Antonio, invece, tutto il percorso è stato complicato a causa della vicinanza della fidanzata con il tentatore Stefano Quartullo. Il legame tra il single e la Chahar ha fatto chiacchierare molto, perché tra i due sembrava essere scattata una vera e propria intesa.

Temptation Island, Nadia e il rapporto con il single Stefano

Oggi, Nadia e Antonio si sono messi il falò di confronto alle spalle e vogliono dare una svolta alla loro relazione. La 22enne ha ammesso che il rapporto con il single Stefano era diverso da quello instaurato con gli altri partecipanti. “Era un rapporto basato solo sul divertimento“, ha rivelato la giovane. “Non c’era alcuna complicità mentale: non mi ha mai aiutato a capire quali potessero essere le mie mancanze nella relazione con Antonio“. Dal suo punto di vista, lo ha scelto come suo compagno di viaggio perché era molto simile a lei e perché è stato in grado di darle la leggerezza di cui aveva bisogno per affrontare l’esperienza.

Antonio ha compreso le parole della fidanzata, tanto da essere convinto del rapporto di amicizia tra Nadia e il tentatore. Di Stefano, però, dice che: “Lui ci marciava molto su, ma non c’era che da aspettarselo!“. Le parole della 22enne hanno molto sorpreso i fans, perché sembrava realmente coinvolta dal tentatore, con il quale aveva instaurato un legame forte. Nonostante ciò, però, la coppia si è fatta molte promesse e Antonio spera che saranno mantenute.