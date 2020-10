Lutto nel cinema, morta Amelia McQueen, star del film cult Ghost

Il mondo del cinema piange la scomparsa di una grande attrice, conosciuta sia in ambito teatrale che televisivo: Amelia McQueen.

Gli amanti del cinema di sicuro se la ricorderanno per il ruolo di Clara Brown nel film cult anni ’90 ‘Ghost’. Amelia McQueen, però, è stata una grandissima attrice teatrale oltre che interprete di pellicole e serie tv. Nelle scorse ore è giunta notizia del suo decesso a 68 anni. A comunicare la triste notizia tramite Facebook è stata la sua grande amica Dorian Hannaway, la quale tuttavia non ha comunicato la causa del decesso.

Leggi anche ->Lutto nel Cinema: morto Clark Middleton, star di Twin Peaks

In questo 2020, causa pandemia, sono passate quasi in secondo piano le numerose morti riguardanti importanti protagonisti del mondo del cinema hollywoodiano. Una lista che è molto lunga, che riguarda principalmente protagonisti del periodo ’80- ’90 ma che comprende anche alcuni giovanissimi (Naya Rivera, per citarne una). Insomma questo è stato un anno funesto anche per il mondo patinato del cinema, un mondo che in questi mesi ha perso introiti ed ha prodotto molte meno pellicole per via delle difficoltà nella realizzazione.

Leggi anche ->Lutto enorme nel cinema: muore a 89 anni Michael Lonsdale

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Morta Amelia McQueen, scopriamo chi è stata

Nata nel 1952 in North Carolina, Amelia McQueen si è subito interessata alla recitazione e al canto. Queste due passioni si sono fuse quando ha cominciato a recitare nei musical mostrando un enorme talento. Il suo primo successo, infatti, è stato un musical di Broadway intitolato ‘Ain’t Misbehavin‘ ripetuto dal 1978 al 1989. Nel 1990 comincia la sua carriera anche sul piccolo e grande schermo. Ha la fortuna di prendere parte alla pellicola ‘Ghost‘, film divenuto iconico nel corso del tempo dopo aver sbancato i botteghini all’uscita. Ne seguiranno altri film, ma soprattutto la partecipazione alla fortunata serie tv ‘Adventures in Wonderland‘.