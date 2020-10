Luciano Ligabue, chi è la prima moglie Donatella Messori: perché finì il matrimonio

Scopriamo chi è Donatella Messori, prima moglie di Luciano Ligabue, e per quale motivo è finito il matrimonio con il rocker.

Luciano Ligabue è uno dei cantanti più famosi e amati nel nostro Paese. La sua notorietà raggiunge l’apice ad inizio anni ’90, quando riesce a diventare il rocker più ascoltato d’Italia. Nonostante si tratti di un personaggi pubblico da oltre 30 anni, Ligabue è riuscito a mantenere un alto grado di privacy riguardo la sua vita privata, il che rende difficile conoscere dettagli sulla sua famiglia e sulle sue relazioni. Il cantante si è sposato due volte e da ogni matrimonio ha ricevuto un figlio.

Leggi anche ->Luciano Ligabue, terribile lutto: annuncio da brividi sui social

La prima storia d’amore importante è giunta negli anni ’80, quando ancora la sua carriera non è decollata. La fortunata è Donatella Messori, della quale ancora oggi non si conosce praticamente nulla. Nel 1987 i due decidono di convolare a nozze ed i primi anni di matrimonio coincidono con la definitiva esplosione della carriera di Ligabue. Nel 1990 vince il disco verde al Festivalbar per il brano ‘Balliamo sul mondo‘ ed il premio come miglior cantante italiano al ‘World Music Awards’. La consacrazione arriverà qualche anno più tardi con l’album ‘Buon Compleanno Elvis’, disco di maggior successo da cui è estratto uno dei suoi brani più iconici ‘Certe Notti’ (con il quale ha vinto la targa Tenco).

Leggi anche ->Ligabue, 60 anni ‘on the road’: a ritmo di rock and roll

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Luciano Ligabue, perché è finita con la prima moglie Donatella Messori?

Con la carriera ormai avviata, Luciano e la moglie decidono di provare ad allargare la famiglia. Nel 1998 arriva il loro primo ed unico figlio Lorenzo Lenny (oggi ventenne), del quale il padre ha dichiarato: “Lenny ha un grandissimo talento musicale. A due anni teneva il tempo dei Nirvana con le bacchette. Ha molto più orecchio di me. Vuol fare da solo, naturalmente”. Sembrava dunque che tutto andasse per il verso giusto, ma qualcosa poi si è rotto. Donatella Messori e Ligabue, infatti, si sono separati ufficialmente nel 2002. Né il cantante né la donna hanno mai parlato della separazione, dunque, il motivo della rottura non è noto.