Un uomo resta vittima di un incidente stradale drammatico. Lo hanno ritrovato a 30 metri di distanza dalla sua moto. Aveva un figlio piccolo.

Un grave episodio è avvenuto a seguito di un incidente stradale. A Milano è morto un uomo, a seguito di una caduta dalla moto che conduceva e sulla quale viaggiava da solo. Il tragico episodio è avvenuto nel capoluogo lombardo, nel corso della serata di giovedì 8 ottobre 2020.

La vittima è un 46enne impiegato all’aeroporto di Milano Linate e residente in provincia di Lecco con la compagna e con il loro figlio di 9 anni. A seguito dell’incidente stradale, la persona in questione ha ricevuto soccorso immediato dopo che alcuni automobilisti avevano inoltrato una chiamata di emergenza al 118. Una ambulanza ha presto raggiunto il luogo dove si è verificato il dramma. Ma purtroppo per il 46enne non c’è stato niente da fare. Nonostante un ricovero in codice rosso in ospedale, al Policlinico di Milano, le lesioni riportate a seguito della caduta dal mezzo a due ruote sono risultate di una gravità tale da non poter permettere al personale sanitario di potere intervenire in alcun modo per evitare la morte dell’uomo.

Incidente stradale, padre di famiglia perisce in maniera tragica

L’incidente è avvenuto in autonomia e non ha coinvolto nessun altro veicolo. Il ciclomotore era di cilindrata potente ed il 46enne è stato trovato ad una considerevole distanza dal mezzo, a circa 30 metri. Si trovava riverso sul manto stradale. Si pensa che possa avere concorso in tutto ciò la velocità elevata. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di stabilire le cause di questo incidente, dopo avere effettuato i necessari rilievi. Si tratta dell’ennesimo caso in cui del sangue macchia le strade italiane avvenuto di recente. Gli episodi come questo sono però molto frequenti.

