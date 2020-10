Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci attacca Adua: “Non farlo mai più”

Elisabetta Gregoraci non gradisce lo scherzo fatto da Adua Del Vesco e l’attacca duramente intimandole di non farlo mai più.

Passare 24 ore al giorno con dei perfetti estranei in una casa dalla quale non si può uscire è una situazione complicata da gestire. Sia perché le persone con cui convivi possono avere esigenze e comportamenti molto differenti tuoi, sia perché ci saranno momenti della giornata in cui la noia è difficile da contrastare. Gli inquilini del Grande Fratello Vip fanno di tutto per non fare vincere la noia, ma ci sono momenti in cui gli scontri con gli altri sono inevitabili.

Leggi anche ->Gf Vip, Elisabetta Gregoraci “innamorata fuori dalla casa”: spunta Mr Rain

A volte per ovviare alle fasi di impasse uno o più inquilini decidono di fare degli scherzi agli altri. Un paio di giorni fa sono stati Oppini e Zorzi a terrorizzare tutti con una finta lite che ha fatto temere il peggio agli altri. Ieri, invece, è toccato a Adua Del Vesco e Dayane Mello generare un po’ di attrito tra i presenti con uno scherzo che non è piaciuto praticamente a nessuno. Le due sono state criticate sia fuori dalla casa che dai coinquilini.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip: lite furiosa tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisabetta Gregoraci attacca Adua: “Non lo fare mai più”

Adua si è avvicinata a Francesco Oppini e gli ha detto che Dayane le aveva confessato di un bacio tra loro due. Il concorrente, che fuori dalla casa è felicemente fidanzato con Cristina Tomasini, ha negato quell’insinuazione: “Non è vero, non ci siamo neanche salutati ieri!”. Vedendo Francesco arrabbiato, Dayane finge di disperarsi invitandolo ad ammettere quello che era successo. La vittima perde le staffe e le dice: “Ma cosa stai dicendo? Sei ubriaca? Ci metto un minuto a non parlarti più”. Prima che la situazione degenerasse, la modella si è messa a ridere ed ha confessato che si trattava di uno scherzo.

Oppini ovviamente non l’ha presa bene, ma non è stato il solo. Particolarmente dura è stata Elisabetta Gregoraci, la quale se l’è presa soprattutto con Adua: “Non fatelo mai più. Smettete di bisbigliarvi nell’orecchio come le ragazzine. Tu Adua hai già avuto problemi per i bisbigli. Basta”. Anche Zorzi è d’accordo nel dire che è stato uno scherzo di cattivo gusto: “Non ha fatto ridere nessuno. Adua finge benissimo, fa paura”.