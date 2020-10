Grande Fratello, due concorrenti rivelano di aver contratto il Coronavirus

Due concorrenti del Grande Fratello hanno svelato soltanto ora di aver contratto il Coronavirus. La loro confessione è arrivata nelle scorse ore: la critica sui social

Ancora rivelazioni importanti nella casa del Grande Fratello per quanto riguarda il Coronavirus. Tutti i concorrenti, prima di entrare, hanno sostenuto tutti gli esami per testare la loro negatività al Covid-19 trascorrendo anche 48 ore di isolamento in una struttura alberghiera. Qualcuno, però, non avrebbe tutta la verità prima di entrare, come Francesco Oppini e Andrea Zelletta. I due hanno rivelato di essere guariti e di non rappresentare un pericolo per gli altri con la confessione arrivata nelle scorse ore nella casa più spiata dagli italiani. E così sono stati criticati sui social anche aspramente per non aver detto tutta la verità alla produzione del programma di Canale5.

Leggi anche –> Matilde Brandi chi è: età, carriera e vita privata della ballerina

Leggi anche –> Matilde Brandi, le figlie al primo giorno di scuola: tali e quali a lei – FOTO

Grande Fratello, la situazione è sotto controllo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’emergenza Coronavirus ha messo in crisi ogni aspetto della vita quotidiana: dal calcio ai programmi tv passando per il cinema e gli altri settori. Una situazione davvero paradossale che sta tornando ad essere pesanti per tutti noi. Nessun problema, infine, per i concorrenti del Grande Fratello che sono testati al massimo prima del loro ingresso della casa.