GF Vip, confessione hot di Denis Dosio: “Io e Franceska Pepe…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip l’atmosfera è sempre più incandescente, soprattutto dopo l’ultima rivelazione di Denis Dosio su Franceska Pepe.

La storia non si fa con i se, recita un antico adagio. Vale anche, fatte le debite proporzioni, per le vicende interne alla Casa del Grande Fratello Vip. Per Denis Dosio è ormai troppo tardi: l’avventura con Franceska Pepe non è neppure cominciata, data la sua improvvisa squalifica e l’uscita dalle stanze più spiate d’Italia, quelle del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma in un’intervista rilasciata a Super Guida tv il Nostro rivela: “Ammetto che mi stavo avvicinando a lei e stavo iniziando a prendere in considerazione che potesse nascere qualcosa, anche magari a livello di amicizia. Esteticamente è una bella ragazza e mi sarebbe piaciuto conoscerla di più”. Se non è un dichiarazione d’amore a posteriori, poco ci manca. Ma forse non tutto è perduto…

Leggi anche –> Denis Dosio bestemmia | squalifica in arrivo al GF Vip 2020

Leggi anche –> Grande Fratello, Denis Dosio scoppia in lacrime: il motivo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il retroscena piccante di Denis Dosio

Proprio Franceska Pepe questa sera potrebbe tornare nella casa del Grande Fratello Vip, dopo il polverone sollevato dal Codacons per via dei voti che sarebbero giunti dalla Spagna, in violazione di quanto prevede il regolamento del reality. Quindi per la gieffina, tra i personaggi più contestati nella casa, potrebbero riaprirsi le porte del GF Vip. In questo caso la partita per Denis Dosio si riaprirebbe. Il condizionale è ancora d’obbligo, ma la regia del programma tramite i profili ufficiali social promette colpi di scena. E chissà che l’anticipazione non sia legata proprio a quanto sopra…

Leggi anche –> Grande Fratello, duro attacco a Franceska Pepe: “Pessimo esempio”

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, ancora una lite tra Franceska e Tommaso

EDS