GF Vip, le anticipazioni di stasera: eliminato, mistero Elisabetta, ospiti

Arrivano le anticipazioni per la puntata che andrà in onda stasera del GF Vip. Chi verrà eliminato, quali saranno gli ospiti e il mistero Elisabetta.

Le anticipazioni della puntata in onda stasera 9 ottobre 2020 del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, sono chiare: ci saranno scintille! I grandi protagonisti della serata saranno gli stessi delle scorse puntate, così come gli argomenti che verranno affrontati.

Questa sera si parlerà ancora di Elisabetta Gregoraci, che sta vivendo un momento di stallo con Pierpaolo Petrelli in seguito all’iniziale avvicinamento. Intorno alla showgirl calabrese, si cela un mistero: continuano ad arrivare aerei con frasi misteriose e dal mittente altrettanto sconosciuto. Elisabetta non ha voluto rivelare nulla, ha soltanto menzionato un gruppo di amiche; fuori dalla Casa, però, si parla di un fidanzato segreto. Certamente il conduttore Alfonso Signorini chiederà alla diretta interessata cosa ne pensa questa sera.

GF Vip, le anticipazioni per il 9 ottobre

Le anticipazioni sulla puntata di questa sera, inoltre, parlano anche di un’ombra nel rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: che sarà lanciata proprio da questo fidanzato segreto di cui si vocifera? Lei ha già sganciato la bomba negli scorsi giorni, asserendo di essere innamorata fuori, per cui sarà l’argomento scottante della puntata. Si parlerà anche di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, ma anche di Tommaso Zorzi, che sembra essersi chiarito con l’attrice siciliana dopo la vicenda dell’albergo, ma certamente i due ne parleranno anche stasera su Canale 5.

Massimiliano e Adua hanno trascorso molto tempo insieme negli scorsi giorni ed è possibile asserire che si parlerà anche di loro. Myriam, inoltre, riceverà una sorpresa questa sera al “Grande Fratello Vip“, ma non sarà l’unica: la Contessa De Blanck incontrerà la Marchesa del Secco d’Aragona e tutti conoscono il loro passato burrascoso. Per stasera non ci sarà nessun eliminato: sono in nomination Myriam, Massimiliano e Maria Teresa, ma il meno votato resterà solo in nomination e non abbandonerà la Casa. E’ esploso anche il caso Dayane-Francesco e c’è già molto chiacchiericcio su di loro.