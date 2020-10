Gerry Scotti diventa nonno: prima nipotina dal figlio Edoardo

Il conduttore Gerry Scotti ha annunciato che sta per diventare nonno. Suo figlio Edoardo e la compagna, infatti, aspettano una bambina.

Gerry Scotti sarà ospite a “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, nella puntata in onda sabato 10 ottobre su Canale 5 per annunciare che la sua famiglia si sta per allargare. Il conduttore televisivo è al settimo cielo e non vede l’ora di condividere la lieta notizia.

LEGGI ANCHE -> Gerry Scotti, il figlio Edoardo ha avuto un grave incidente in moto

LEGGI ANCHE -> Gerry Scotti, quanto guadagna il presentatore iconico di Mediaset?

Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, Gerry Scotti diventerà nonno per la prima volta a 64 anni. Il figlio Edoardo con la compagna, infatti, diventeranno presto genitori. La notizia ha riempito di gioia papà Gerry, che desiderava avere dei nipotini da tanto tempo. Inoltre, il conduttore ha confessato la sua speranza che questa bambina in arrivo non resti per molto tempo figlia unica, come è capitato per il papà Edoardo. Scott, infatti, dopo il matrimonio concluso con Patrizia, non ha avuto altri figli. “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio”, questa la confessione a “Verissimo” di Gerry Scotti.

LEGGI ANCHE -> Gerry Scotti vittima di un’esperienza choc: “Sono svenuto dal dolore”

Gerry Scotti e il rapporto con il figlio Edoardo

“Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro. Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”, ha aggiunto il giurato di “Tu Si Que Vales” durante l’intervista con Silvia Toffanin. Gerry Scotti ha annunciato che la nascitura sarà una femminuccia e che i genitori non hanno ancora scelto il nome.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Sul nome della bambina, Scotti non vuole mettere bocca: è un compito dei genitori. Nato nel 1992, Edoardo Scotti è l’unico figlio del conduttore. E’ frutto del matrimonio tra il presentatore di Mediaset e Patrizia, durato dal 1991 al 2002. Appassionato di cinema, il giovane di casa Scotti ha vissuto per un periodo negli Stati Uniti. Nel 2015 è tornato in Italia e ha esordito in televisione come inviato a “Lo Show dei Record“, condotto dal padre. Dopo quell’unica esperienza televisiva, ha deciso di dedicarsi pienamente alla passione per il cinema: sogna di affermarsi come regista. Al momento è ignota l’identità della sua compagna, che sta per renderlo padre per la prima volta. Gerry Scotti, dal 2011, è legato a Gabriella, un architetto.