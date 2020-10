Chi è Francesca Di Marco, l’insegnante di Firenze che ha partecipato al G8 di Genova nel 2001. Oggi ospite a “Le ragazze” su Rai 3.

Andrà in onda oggi, alle 21:20 su Rai 3, la terza puntata del programma “Le Ragazze”. Le ospiti questa sera saranno la novantaquattrenne Susanna Egri, ballerina e coreografa figlia del celebre sportivo Ernst Erbstein; la nota conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa; Niella Penso, cresciuta in un campo profughi in provincia di Ascoli Piceno; Valeria Parrella e Francesca Di Marco. Francesca è l’insegnante di Firenze che ha partecipato al G8 di Genova, nel 2001, dove si era recata per manifestare pacificamente e da cui è tornata completamente sconvolta nel corpo e nell’anima. In chiusura, durante il programma ascolteremo anche il racconto di Veronica D’ascenzo, sopravvissuta al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel 2002.

Chi è Francesca Di Marco: l’esperienza del G8

Della biografia di Francesca Di Marco non si sa quasi nulla. Sappiamo che l’insegnante fiorentina si era recata a Genova per manifestare pacificamente in compagnia di colleghi e alunni, ma è tornata a casa completamente cambiata e sconvolta da quella tragica esperienza. Quel giorno, 19 anni fa, i poliziotti irruppero nella scuola Diaz gridando “Adesso vi ammazziamo” contro gli occupanti, sopratutto giovani studenti. I testimoni raccontano che gli agenti picchiavano violentemente chiunque gli capitasse a tiro, ripetutamente, fino a lasciare i ragazzi incapaci di muoversi o parlare. Infinite bugie sono seguite agli scontri del G8: tutti i dirigenti coinvolti hanno negato per anni di aver avuto un ruolo nella vicenda. Le dichiarazioni della polizia cambiavano continuamente ed erano contraddittorie, nonostante siano state smentite dalle prove fornite dalle vittime e da numerosi video e fotografie.

