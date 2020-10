L’attore Enrico Montesano prende una certa posizione in relazione a quanto sta succedendo ad oggi in Italia per via del Coronavirus.

Anche Enrico Montesano dice la sua in merito a quanto sta avvenendo in Italia a causa del Coronavirus. L’attore romano, 75 anni, non si esprime in favore delle mascherine. E questo perché “ci fanno respirare la nostra anidride carbonica, in aggiunta alle polveri che circolano nell’aria inquinata”. L’interprete di tanti film spettacoli teatrali e serie televisive molto apprezzati è critico nei confronti di tale, importante accessorio e si domanda: “Ma perché devo indossarla anche se vado da solo al mare od al parco? La reputo dannosa per i polmoni”.

Enrico Montesano: “Mi fido più di alcuni medici che di altri più esposti”

Parole che Enrico Montesano rilascia nel corso di una intervista concessa al quotidiano ‘La Stampa’. Ma lui stesso specifica di non essere affatto un negazionista e di avere piena consapevolezza che il Coronavirus esiste. “Distanziamento sociale e mascherina nei luoghi chiusi sono sacrosanti, ma all’aperto non sono dell’idea che coprirsi naso e bocca protegga davvero. Con le mascherine a protezione 100% nemmeno riusciremmo a respirare”. E poi arriva una bordata molto pesante nei confronti “dei medici scelti dalla tv”. Ce ne sono alcuni che lo convincono di più rispetto ad altri, divenuti loro malgrado più mainstream. Detto questo, l’attore invita comunque le persone a tenere un comportamento corretto.

