Oggi ospite a Verissimo, Lorella Cuccarini ha fatto rivelazioni shock contro il collega Alberto Matano: “Mi sono resa conto che dietro le quinte si consumava un piano”.

Nelle ultime ore Lorella Cuccarini ha pronunciato altre forti dichiarazioni contro Alberto Matano. E’ noto a tutti che tra i due non corre buon sangue, sopratutto dopo la fallimentare conduzione in coppia de “La vita in diretta” 2019/2020. Ospite a “Verissimo”, oggi Lorella ha voluto chiarire i dettagli sulla famosa lettera che lei stessa ha pubblicato poche ore prima dell’ultima puntata del programma. La Cuccarini ha spiegato quali sono stati i motivi che l’hanno convinta a “ribellarsi” solo a fine edizione, quando il tutto era ormai quasi finito. Oggi ha ribadito l’intenzione di voler chiudere definitivamente questa storia, nonostante certe affermazioni e dichiarazioni sull’accaduto l’abbiano fatta soffrire parecchio: “È stato detto molto cercando di screditarmi, questo mi ha fatto male. Ci sarebbe stato bisogno di maggior delicatezza, ma oggi voglio mettere la parola fine a questa storia”. Dopo la fine del suo percorso a “La vita in diretta”, dove Alberto Matano è rimasto solo e tranquillo, il futuro lavorativo di Lorella adesso è incerto. Durante l’estate si è parlato molto di una probabile conduzione dello Zecchino d’Oro, ma pare in realtà che la Cuccarini abbia rifiutato l’offerta in attesa di altre proposte più adatte a lei.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Alberto Matano, veleno su Lorella Cuccarini? Ecco la frase “sospetta”

Lorella Cuccarini, rivelazioni shock sull’accaduto a “La vita in diretta” con Matano: dietro le quinte si consumava un piano

Lorella Cuccarini ha detto: “È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Le voci vogliono raccontarti così come tu non sei. Dopo trentacinque anni, credo di non dover dimostrare nulla. Sono stata sempre una donna libera e la mia vita professionale lo ha dimostrato”. Per quanto riguarda la famosa lettera, ha spiegato: “Non era rivolta alla stampa o al pubblico. Volevo solo chiarire la mia posizione con i miei collaboratori. Non è stato uno sfogo d’impulso perché ero stata fatta fuori dal programma. […] Tutto quello che avete letto, l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi”. Il pubblico, però, pare non aver apprezzato questa decisione così drastica presa all’ultimo. La Cuccarini ha replicato alle critiche: “L’ho detto all’ultimo momento perché c’erano stati dei segnali che mi facevano intendere che le cose stavano cambiando. Invece, mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!