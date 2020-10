Parla Vincenzo De Luca, che per la situazione Coronavirus Campania delinea un quadro ancora complicato. Contagi però in aumento in tutta Italia.

Continua a mostrarsi difficile la situazione Coronavirus Campania. A parlarne è il governatore Vincenzo De Luca, che nel corso di una conferenza fa sapere che tra il 90 ed il 95% di contagi riscontrati nella regione. “E sarà così anche oggi, 9 ottobre 2020, tra i 700 e rotti positivi che annunceremo in giornata nell’apposito bollettino”.

Tutte queste persone devono essere sottoposte a quarantena nei rispettivi domicili e non andare in ospedale, perché i posti letto devono essere riservati ai casi di urgenza. Sempre De Luca si esprime in merito a quelle che saranno delle misure necessarie da dovere adottare, se la situazione Coronavirus Campania lo richiederà. “Prenderemo le decisioni necessarie e non quelle più comode. Dobbiamo tutelare la sicurezza delle famiglie. Se il contagio assumerà proporzioni più gravi allora decideremo. Per il momento però le cose mi sembrano sostanzialmente sotto controllo”. Poco più giù rispetto alla Campania, per numero di contagi riscontrati con cadenza quotidiana, ci sono la Lombardia ed il Veneto. Anche qui i nuovi infetti sono in costante aumento.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus Campania, contagi sempre alti ma è così ovunque

In Italia nessuna regione ormai risulta essere Covid free. A livello statistico, i numeri ufficiali dell’8 ottobre 2020 parlano di 4458 contagi in tutta Italia. Cifre che erano proprie del periodo di aprile, quando ci trovavamo in pieno lockdown. La curva appare in crescita e genera una giustificata preoccupazione in Antonio Onnis, commissario per l’emergenza Covid. Diversi soggetti qualificati tra esperti sanitari ed amministratori politici direttamente coinvolti stanno rimarcando la necessità di dovere rispettare le regole. I cittadini devono utilizzare le mascherine sia al chiuso che all’aperto per tutta la durata della giornata, su tutto il territorio nazionale. E va rispettata la misura di distanziamento sociale. Sono queste le armi principali contro il virus per provare ad arginare la sua diffusione.

