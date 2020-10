Coronavirus, il bollettino del 9 ottobre: 5.372 nuovi casi e 28 morti

Arriva il bollettino sanitario sull’emergenza Coronavirus di oggi, 9 ottobre: 5.372 nuovi casi di positivi e 28 morti in più.

In arrivo il nuovo bollettino sulla pandemia di Covid-19, con i dati aggiornati in data odierna, 9 ottobre 2020. Arriva un nuovo record per i tamponi: oltre 129 mila. La Regione più colpita risulta essere la Lombardia con 983 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 769.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, sono almeno 343.770 persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2. Sono registrate, rispetto alla giornata di ieri, +5.372 persone positive, che segnano l’1,6% della popolazione. Di queste, 36.111 sono decedute, di cui 28 rispetto a ieri, +0,1%. Ad essere state dimesse sono state 237.549 persone (+1.186, lo 0,5% in più rispetto a ieri). Il conto sale a 5.372 se si contano anche i morti e i guariti, conteggiando tutte le persone trovate positive al virus.

Coronavirus, bollettino 9 ottobre: impennata di contagi

I tamponi effettuati in totale sono stati 129.471, 1.373 in più rispetto a ieri, che erano 128.098. I pazienti ricoverati che presentano sintomi sono 4.086, di cui +161 nella giornata di ieri, +4,1%. 387 dei quali sono ricoverati in terapia intensiva, da ieri 29 in più. I dati di oggi, 9 ottobre, si aggiungono all’impennata di casi registrata a partire da mercoledì. Non c’erano più di 5 mila nuovi positivi dalla fine di marzo, precisamente dal 28 marzo, dove i positivi erano 5.974, con molti meno tamponi effettuati, 26 mila ricoverati, 4 mila pazienti in terapia intensiva e 889 morti.

Oggi la Regione più colpita è la Lombardia, con 983 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 769. Il Governo a fronte di questa nuova emergenza ha imposto di nuovo l’utilizzo della mascherina all’aperto e al chiuso. Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha detto che “con 800 contagi al giorno tornerò ad imporre il lockdown“.