Tragedia a Belluno: padre non rispondeva al telefono, trovato morto

A dare l’allarme è stato un figlio, preoccupato per il papà, che non sentiva da ore. Nessuno avrebbe mai immaginato la terribile tragedia.

Ci troviamo in provincia di Belluno, più precisamente a Perarolo di Cadore. Il protagonista della tragedia è un figlio, che si è rivolto alle autorità visibilmente disperato. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Il figlio ha chiamato i Carabinieri, evidentemente allarmato. La sua preoccupazione era rivolta al padre, scomparso da diverse ore. Proprio così, il ragazzo non era riuscito a mettersi in contatto con il papà, nonostante stesse tentando di rintracciarlo telefonicamente oramai da parecchio tempo.

Le autorità competenti hanno immediatamente dato il via alle ricerche. Queste ultime non sono però durate a lungo, e la drammatica scoperta non ha tardato a scioccare i Carabinieri e la famiglia. A quanto pare le preoccupazioni del figlio erano del tutto legittime, perché il papà è stato trovato nella propria abitazione, oramai privo di vita.

Marino Saccon, questo è il nome della vittima. L’uomo trevigiano, originario di Fontanelle, aveva ben 69 anni al momento della sua morte, avvenuta in data 7 Ottobre 2020. Il suo cadavere è stato scoperto dai Carabinieri nella propria residenza in montagna, ubicata nella località di Rucorvo. Le autorità, una volta accertatele cause della morte, di tipo naturale, hanno provveduto immediatamente alla rimozione della salma, in accordo con il magistrato.

