Temptation Island, Salvo lancia mobile: furioso per Francesca

Ancora problemi durante Temptation Island con la coppia Salvo e Francesca: lo stesso ragazzo ha iniziato a lanciare mobili, il filmato

Non finiscono i problemi nel resort di Temptation Island. Problemi in vista per la coppia formata da Salvo e Francesco con lo stesso ragazzo che ha iniziato a lanciare i mobili dopo il filmato della sua ragazza in cui dice: “Per me se vuole può andare”. E così lo stesso Salvo ha commentato furioso: “Io peso le parole, e queste le metto sulla bilancia”.

Temptation Island, Salvo esce di testa per Francesca

Così una volta rientrato nel villaggio inizia a dare di matto con un pugno forte un’anta dell’armadio e spiegando successivamente ai suoi compagni: “Ora mi ritengo single”. Infine, il video è stato pubblicato anche dal profilo Instagram del programma di Canale 5 facendo il giro dei social. Una situazione del tutto nuova con la coppia che potrebbe così rischiarsi nei prossimi giorni.

La stessa Francesca ha svelato la distanza che si è creata con il suo compagna: “Questa storia non mi rende più felice, non voglio continuare a non esserlo. E così quando vedi che dall’altra parte che non c’è voglia, desiderio, mancanza di maturità, di volere recuperare la tua storia: infine, crollano quei castelli che magari mi sono creata da sola”.