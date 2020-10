Roma, camion colpisce e abbatte un ponte: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata questa mattina a Roma, camion colpisce e abbatte un ponte: nessun ferito, per puro caso non passavano persone.

Un grave danno è stato provocato da un conducente di camion con un braccio meccanico alzato. Infatti, il mezzo pesante ha urtato violentemente un ponte ciclopedonale all’altezza delle Tre Fontane, in zona a Laurentina, a Roma. Soltanto per puro caso si è evitato un disastro e non ci sono stati feriti né vittime.

Il ponte, in legno e cemento, della pista ciclabile si trova appunto lungo la pista ciclabile della via Laurentina, all’altezza dello svincolo per la Roma-Fiumicino. Generalmente è abbastanza frequentato da ciclisti e pedoni, quindi solo per puro caso oggi non è avvenuto nulla.

Cosa è accaduto al ponte di Roma sulla Laurentina

Al momento dell’urto del camion contro il ponte, infatti, lungo la struttura non transitava nessuno e quindi si è evitata la tragedia, fortunatamente soltanto sfiorata. A quanto pare, dunque, soltanto il camionista è rimasto coinvolto senza conseguenze nello schianto contro il ponte della parte alta del suo mezzo, composta da un braccio meccanico. Sul posto sono intervenuti i Militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno transennato l’area.

I carabinieri hanno anche avviato tutte le procedure di rito per capire il motivo per il quale il camionista stesse transitando con il mezzo e il braccio meccanico annesso proprio sotto quel ponte. Nel frattempo, è in corso un sopralluogo dei vigili del fuoco. Vanno valutate le responsabilità soggettive rispetto a quanto accaduto nella giornata di oggi. Tanta paura per chi transitava nelle vicinanze.