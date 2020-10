Lo riconoscete? Si tratta di un noto cuoco e conduttore televisivo

Vedete la foto di questo bambino sorridente? Lo avete riconosciuto? Si tratta di un noto cuoco nonché amatissimo conduttore televisivo.

Vi siete mai chiesti che aspetto avessero da bambini i vostri personaggi pubblici preferiti? In questi tempi in cui su internet è possibile trovare praticamente ogni dettaglio della vita privata delle persone famose ed in cui la maggior parte di loro condivide parte della sua vita quotidiana, l’unico (o quasi) dettaglio che viene tralasciato sono le immagini dell’infanzia. Non sempre infatti i vip sono intenzionati a mostrare una parte così privata e innocente della propria vita.

In alcuni casi si tratta di una forma di pudore per via di un’aspetto del quale magari si vergognavano, in altri è semplice desiderio di non svelare tutto della propria vita privata, ed in altri ancora è semplice disinteresse nel farlo. Tuttavia con il passare del tempo sono sempre di più i vip che decidono di condividere il proprio aspetto da bambini. In alcuni casi è davvero difficile collegare quelle foto al personaggio in questione, come nel caso della foto che trovate sopra.

Lo riconoscete? E’ un noto cuoco e conduttore televisivo

Lo avete riconosciuto? Per darvi una mano con l’individuazione dell’identità, possiamo dirvi che di professione fa il cuoco ed ha lavorato per diversi ristoranti di Milano e Roma. In questi anni è diventato anche consulente in ambito di ristorazione, pubblicità ed editoria. Da giovane ha frequentato una scuola per sommelier ed è figlio di un’attrice famosa. Inoltre da diverso tempo a questa parte conduce una famosissima sfida tra ristoranti con in palio un premio in denaro. Avete capito di chi si tratta? Ovviamente di Alessandro Borghese, il simpatico conduttore di ‘4 Ristoranti‘.