Lo riconoscete? Chef stellato e personaggio tv, è proprio lui

Riuscite a riconoscerlo in questa foto dell'infanzia? Questo bimbo è un personaggio televisivo nonché uno chef stellato.

Vi sarà capitato di certo una di quelle domeniche in famiglia in cui i genitori escono l’album delle fotografie per mostrare foto (a volte imbarazzanti) della vostra infanzia. Superato lo scoglio dell’imbarazzo per alcune immagini, di certo vi sarete persi nei ricordi, ripensando al momento in cui è stata scattata quella foto, al periodo ad essa collegato e alle emozioni che stavate provando.

Le foto sono uno dei pochi mementi fisici che ci rimangono della vita ed è anche bello osservarle per poter carpire i cambiamenti fisici e di look che abbiamo fatto nel corso degli anni. Così come noi siamo colpiti da questi dettagli, di certo non sono esenti al fascino dei ricordi nemmeno i vip. Di recente, infatti, molti di loro postano delle foto che li ritraggono da bambini. Un modo per mostrare qualcosa in più di sé ai fan, per creare un legame affettivo di condivisione con loro, ma anche per mostrare a parenti e amici quanto sono cambiati nel corso del tempo.

Riconoscere questo personaggio televisivo? Si tratta di uno chef stellato

Il passare del tempo ha effetti diversi sulle persone. C’è chi rimane sempre uguale a sé stesso ed è perfettamente riconoscibile anche a distanza di molti anni e chi, invece, cambia a tal punto da rendere difficile il riconoscimento. Nella foto che vedete sopra c’è un bambino che è diventato prima uno chef stellato e poi un personaggio televisivo, l’avete riconosciuto? Fronte spaziosa, occhi piccoli e orecchie potrebbero darvi un’indizio su chi sia, non ci siete ancora? Quello nella foto è Carlo Cracco, uno degli chef più amati e stimati d’Italia che è diventato famoso in tutto il Paese grazie al suo ruolo in Masterchef.