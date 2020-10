Un filmato in cui un professore picchia alunno sta circolando sui social network. Evidente come il docente abbia perso la calma col giovane.

Circola da alcune ore sul web un filmato in cui un professore picchia alunno. Il fatto è accaduto all’interno di un liceo della provincia di Salerno, il ‘Pomponio Leto’ di Teggiano. Il docente si avvicina ad un suo studente e gli dice: “Sbagli tui, sbaglio pure io”, prima di colpirlo con un ceffone.

Il tutto è finito nelle riprese effettuate da altri alunni. Da quanto si apprende, il professore che picchia l’alunno se la sarebbe presa con quest’ultimo al rifiuto di rispettare tale indicazione. La mascherina risulta obbligatoria sia al chiuso che all’aperto in tutta Italia, dopo che nelle ultime nove settimane il numero dei contagiati da Coronavirus su tutto il territorio del nostro Paese risulta in costante aumento. Il giovane avrebbe dunque rifiutato di fare ricorso alla mascherina dicendo chela distanza fisica tra gli altri compagni di classe rappresentava già di per se una misura sufficiente.

Professore picchia alunno, la preside non lo difende: “Ingiustificabile”

Il docente ha perso le staffe ed oltre a schiaffeggiare il suo alunno lo ha anche strattonato per il cappuccio della sua felpa. La Procura di Lagonegro ha disposto l’apertura di una inchiesta ufficiale su questo episodio, affidando le indagini ai carabinieri di Sala Consilina. Il comportamento dell’insegnante è stato stigmatizzato dalla preside dell’istituto, che una volta presa visione delle immagini finite anche su alcuni gruppi Whatsapp, ha fatto sapere che la scuola si costituirà parte civile nel caso in cui la vicenda dovesse confluire in un processo. La dirigente scolastica reputa assurdo tale comportamento, oltre che non giustificabile. Anche se c’è chi difende la condotta del docente.

