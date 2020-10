Nicola e Luca Zingaretti, grave lutto: morta la madre scampata alla Shoah

La madre di Nicola e Luca Zingaretti, Emma Di Capua, aveva 86 anni ed era malata da tempo. Nel ’43 era riuscita a salvarsi dal rastrellamento nazifascista di Roma.

Si è spenta all’età di 86 anni Emma Di Capua, amatissima madre del leader del Partito democratico (Pd) Nicola Zingaretti e dei fratelli Luca, noto attore, e Angela. L’anziana era malata da tempo. Fu lo stesso segretario dem e presidente della Regione Lazio a ricordare, in una lettera inviata nel 2017 al quotidiano La Repubblica, che il 16 ottobre del 1943 si era salvata dal rastrellamento di Roma per un caso fortuito.

L’addio alla madre dei fratelli Zingaretti

La vita di Emma Di Capua era stata segnata da un episodio drammatico, il cui racconto ha molto colpito l’opinione pubblica. “I nazifascisti – scrisse Nicola Zingaretti con il fratello e famoso attore Luca e la sorella Angela – entrarono in casa a Monteverde Vecchio cercando la famiglia di Angelo Di Capua, nostro nonno, e se nostra madre di 7 anni fosse stata lì, sicuramente sarebbe stata arrestata e deportata e poi uccisa. Cosi è stato per milioni di uomini, donne e bambini in tutta Europa”.

Nella missiva inviata a Repubblica Zingaretti aveva spiegato che lui e i suoi fratelli non sono ebrei, “se non nelle radici culturali, perché non lo era nostra nonna materna, e quindi non lo è nostra madre. Ma ai nazifascisti questo poco importava”. A loro ora il compito di tramandare questa importante testimonianza.

