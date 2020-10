By

Una giovane di 26 anni perde la vita in tragiche circostanze a seguito di un drammatico evento legato al maltempo. Desirée ritrovata dopo ore.

Il maltempo fa una vittima in Campania. La povera Desirée Quagliarella, una giovane di soli 26 anni, si trovava in auto con il suo fidanzato. Alla guida del veicolo c’era l’uomo.

Ma di colpo la vettura si è ritrovata travolta dalla piena di un torrente, le cui acque si erano ingrossate a causa delle piogge abbondanti che hanno caratterizzato la giornata di mercoledì 7 ottobre 2020. L’area dove questa tragedia legata al maltempo si è verificata è quella di Albanella, una frazione del comune di Piano del Carpine, nel Salernitano. Desirée, che era originaria della località di Stio Cilento, sempre in provincia di Salerno, non è riuscita a mettersi in salvo, a differenza del suo compagno. Subito quest’ultimo ha allertato i soccorritori, facendo scattare le ricerche.

Maltempo, Desirée muore travolta dalle acque di un torrente in piena

La vicenda però si è conclusa con un esito tragico. Il corpo della 26enne è riemerso a distanza di diverse ore, all’esterno dell’abitacolo della vettura. La corrente impetuosa ha fatto si che la macchina venisse trasportata via come se fosse di carta. Questa tragedia ha segnato nel profondo la comunità alla quale la sfortunata Desirée viveva. Tutti la indicavano come una ragazza bellissima e piena di dolcezza.

