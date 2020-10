Louise Glück: chi è il premio Nobel per la letteratura – VIDEO

Carriera e curiosità su Louise Glück: chi è il premio Nobel per la letteratura 2020, assegnato oggi a Stoccolma.

La poetessa Louise Glück è nata a New York City nel 1943 ed è cresciuta a Long Island. Ha frequentato il Sarah Lawrence College e la Columbia University. Considerata da molti una delle poetesse contemporanee più talentuose d’America, la Glück è nota per la precisione tecnica, la sensibilità e l’intuizione della sua poesia.

I primi libri di Louise Glück presentano personaggi alle prese con le conseguenze di relazioni amorose fallite, incontri familiari disastrosi e disperazione esistenziale. Il poeta Robert Hass l’ha definita “uno dei poeti lirici più puri e compiuti” contemporanei. The Wild Iris, uscito nel 1992, vincitore del Premio Pulitzer accompagna i lettori in un viaggio interiore esplorando i loro sentimenti più profondi e intimi.

Secondo il critico Holly Prado, la poesia di Louise Glück funziona “perché ha una voce inconfondibile che risuona e porta nel nostro mondo contemporaneo la vecchia nozione che la poesia e il visionario sono intrecciati”. Sono davvero molti i riconoscimenti per la sua carriera. Nel 2008 è stata insignita ad esempio del Wallace Stevens Award e nel 2015 ha ricevuto la medaglia d’oro per la poesia dall’American Academy of Arts and Letters. Attualmente, insegna alla Yale University e vive a Cambridge, Massachusetts. Il Premio Nobel per la letteratura le è stato conferito “per la sua inconfondibile voce poetica che con l’austera bellezza rende universale l’esistenza individuale”.