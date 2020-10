Gf Vip, Elisabetta Gregoraci “innamorata fuori dalla casa”: spunta Mr Rain

Dopo le ultime rivelazioni di Elisabetta Gregoraci, spopola il gossip secondo cui la showgirl sarebbe fidanzata con Mr Rain.

Da qualche ora negli ambienti del gossip non si parla quasi d’altro. Elisabetta Gregoraci, uno dei personaggi più in vista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha confessato che il suo cuore batte per qualcuno che sta fuori le mura di Cinecittà. E secondo Novella 2000, che alla gieffina dedica la copertina della sua rivista affiancandola al presunto “fidanzato”, si tratterebbe niente meno che del cantante Mr Rain. Una serie di indizi porta a lui.

C’è del tenero tra Elisabetta Gregoraci e Mr Rain?

Elisabetta Gregoraci e Mr Rain, all’anagrafe Mattia Balardi, si sarebbero conosciuti durante Battiti Live, la rassegna musicale di Radio Norba andata in onda anche quest’anno su Italia 1. Il rapper 28enne avrebbe fatto breccia nel cuore della showgirl, la quale si è detta certa che l’aereo che ha sorvolato la Casa riportando il messaggio “Sei l’epicentro del mio terremoto” fosse per lei. E secondo una fonte contattata dal direttore di Novella 2000, dietro quella dedica non ci sarebbe alcun gruppo di amici, come sostenuto dalla stessa Gregoraci, ma proprio Mr Rain.

Nella canzone 9.3, scritta dal 29enne, compare par pari la frase indirizzata alla Gregoraci: “Come una scossa 9.3/ sei l’epicentro del mio terremoto/ E andremo in ogni luogo dove siamo stati noi/ Ma il mondo non è più lo stesso ora che/ mi sono perso e non so più dove mi trovo”. Una prova davvero schiacciante. Il buon Pretelli sembra ormai solo un lontano ricordo…

EDS