Fortunato Cerlino, chi è l’attore: Pietro Savastano di Gomorra

By

Carriera, curiosità e vita privata di Fortunato Cerlino, chi è l’attore: ha interpretato Pietro Savastano di Gomorra.

Diplomato nel 1991 all’Accademia d’arte drammatica della Calabria diretta da Alvaro Piccardi e Luciano Lucignani, il napoletano Fortunato Cerlino, classe 1971, ha fatto davvero una lunga gavetta prima di arrivare al grande successo di pubblico. A dargli notorietà, il ruolo di don Pietro Savastano nella serie Gomorra, trasmessa da Sky.

Leggi anche –> Massimiliano Caiazzo, chi è Carmine di Mare Fuori: tutto sull’attore

Ma è davvero ricco il suo curriculum, a partire da quello teatrale: dopo aver partecipato nel 2006 alla Scuola di perfezionamento diretta da Luca Ronconi, collabora col noto regista e successivamente recita anche per Paolo Virzì al Teatro Eliseo di Roma. In televisione, esordisce con Francesca e Nunziata per la regia Lina Wertmüller.

Leggi anche –> Nicolas Maupas, chi è Filippo di Mare Fuori: età, vita, curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gomorra e gli altri successi: chi è l’attore Fortunato Cerlino

Negli anni partecipa a una serie di fiction televisive da Mogli a pezzi diretto da Alessandro Benvenuti a R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, passando per una manciata di stagioni di Distretto di polizia. Fa parte del cast della sit-com Il candidato con Filippo Timi, trasmesso dalla Rai, oltre che della serie I medici per la regia di Sergio Mimica-Gezzan, una grande produzione internazionale. In televisione, proprio a dimostrazione della sua versatilità, partecipa anche a Romolo+Giuly, una serie grottesca firmata Fox.

Tra i registi che lo hanno diretto nei primi anni di carriera, ci sono Pupi Avati, Mariantonia Avati e Vincenzo Terracciano. Quindi partecipa a Lascia perdere, Johnny! di Fabrizio Bentivoglio, Gomorra di Matteo Garrone e Fortapàsc di Marco Risi. Recita anche per Ron Howard in Inferno e poi ancora insieme a Vinicio Marchioni del film Socialmente pericolosi, regia di Fabio Venditti. Fa anche parte del cast di Falchi di Toni D’Angelo, figlio di Nino D’Angelo. Sposato dal 2018 con la photo editor Antonella Sava, a cui è legato dal 2015, la coppia ha una figlia di nome Delfina.