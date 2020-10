Trova il fidanzato perfetto, poi il sogno per la 21enne diventa un incubo

Anthonia Rochus, modella 21enne, ha condiviso sui propri social la sua storia particolare: pensava di aver trovato il fidanzato perfetto, poi è iniziato l’incubo.

Anthonia Rochus è una modella belga di 21 anni che pensava di aver trovato il suo principe azzurro. La sua storia d’amore sembrava una delle migliori favole, ma ben presto si è trasformata in un incubo e il suo principe è diventato un orco. La ragazza con grande coraggio ha condiviso la sua storia sui social.

“Questo è il mio prima e dopo. Non c’è alcun lieto fine però, solo dolore e tristezza“, queste sono le parole di Anthonia Rochus, che ha condiviso un collage di foto contenenti le immagini dei lividi che le sono stati lasciati sul volto dal su fidanzato. “Finalmente ho trovato il coraggio di raccontare la mia storia. Ma questa non è la fine. Ne sto uscendo più forte che mai“, scrive su Twitter. Anthonia ha spiegato di essersi conosciuta col suo fidanzato due anni prima e di essere stata con lui per 18 mesi: “Era stato amore a prima vita. Siamo andati a convivere quasi subito. Ero sinceramente innamorata all’inizio“. Ma ben presto il principe azzurro ha mostrato la sua vera natura: irascibile, estremamente geloso, maniaco del controllo, violento.

Dit is mijn before and after. Geen happy story. Geen groot geluk. Maar pijn en verdriet. Ook dit is hoe het kan gaan. Eindelijk heb ik de moed gevonden mijn verhaal te doen. Maar dit is niet het einde. Ik kom hier sterker dan ooit uit.

‘WHERE IT ALL STARTED vs. WHERE IT ENDED’ pic.twitter.com/KKmxAuWGeS

— Anthonia R. (@anthoniarochus) October 2, 2020