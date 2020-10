Torna a parlare del suo passato e non solo: Emma Marrone si confessa in una lunga intervista ai microfoni de “La Repubblica”

Emma Marrone è subito diventata molto amata anche nel ruolo di giudice di X Factor. E così ai microfoni de “La Repubblica” la stessa cantante ha svelato: “Siamo vestiti e pettinati ma siamo veri. Dopo il lavoro ci confrontiamo. Siamo persone risolte che non pensano a scavalcare l’altro ma a fare bene per i ragazzi”. Dopo la brutta malattia è tornata a rinascere: “Non siamo invincibili: stare male non significa essere deboli. Tutti belli, ricchi, fisici, perfetti. Per un brufolo possiamo sentirci persi, mica siamo pazzi?”.

Emma Marrone, tutta la verità: “Non siamo invincibili”

Così da poche settimane ha intrapreso un nuovo ruolo davvero importante come giudice di X-Factor e ha confessato tutto il suo entusiasmo durante l’intervista: “Una fetta di pubblico ha iniziato a scoprirmi. Quello che guarda X Factor forse non è lo stesso che comprava i miei dischi. Leggo messaggi di stima molto belli”. Infine, ai microfoni de “La Repubblica”, la stessa Emma ha rivelato la sua nuova e grande energia: “E’ incredibile. Sto prendendo l’energia dai giovani talenti, mi fa stare bene”.