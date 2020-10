Tragedia a Siracusa, dove un bambino precipita dalla finestra e purtroppo questo episodio culmina con il peggiore epilogo tra quelli possibili.

Un bambino precipita dalla finestra della casa con la quale viveva con i suoi genitori, a Siracusa. La tragedia è successa per la precisione a Villasmundo, una frazione della località di Augusta, nella provincia siracusana. Purtroppo il piccolo è morto. Aveva 7 anni e la caduta ha avuto luogo dal terzo piano di una palazzina.

Subito sono arrivati sul posto i carabinieri, che hanno aperto una immediata indagine ascoltando anche le persone presenti in quel momento, quando si è svolta questa tragedia nella quale un bambino precipita dalla finestra. L’impatto al suolo non ha lasciato scampo al piccino.

Bambino precipita dalla finestra, interrogata la madre presente in casa

Da quanto emerso dopo una prima osservazione compiuta da parte dei militari, il bimbo si sarebbe sporto dalla finestra del bagno. Ad un certo punto ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. La morte del bambino è avvenuta in ospedale. A causa della gravità delle ferite rimediate, il personale medico locale non è riuscito a fare niente per salvargli la vita. In casa c’erano la mamma e due sorelle. Una di queste ha solo 2 anni, l’altra è più grande. L’indagine va avanti e bisogna valutare se a carico della donna possa essere imputata una qualche ipotesi di reato.

