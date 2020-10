Alberto Matano smentisce ufficialmente le voci sul futuro: “Leggendole ho riso”

Alberto Matano ha voluto rispondere una volta per tutte alle voci riguardanti il suo futuro spiegando ai telespettatori come stanno le cose.

Da un anno a questa parte Alberto Matano non è semplicemente un giornalista e conduttore televisivo, ma anche un vero e proprio vip. L’impegno quotidiano con ‘La Vita in diretta‘, infatti, gli ha permesso di acquisire notorietà e farsi apprezzare per il suo modo di essere oltre che per le sue abilità di conduttore. La notorietà ha comportato un aumento dei follower sui social e dell’interesse mediatico in generale. Da mesi, infatti, il suo nome viene spesso citato in merito a nuovi progetti lavorativi e i suoi post Instagram vengono riportati dalle testate di gossip.

Come spesso capita quando un personaggio televisivo è in auge, diventa quasi impossibile distinguere quali siano le notizie e quali invece le voci prive di fondamento. I giornali di settore, infatti, tendono a riportare tutte le indiscrezioni legate a quel personaggio, consci del fatto che l’articolo sicuramente incuriosirà i suoi appassionati. Questo meccanismo può portare in alcuni casi a far ingigantire le voci e a creare delle vere e proprie notizie fasulle.

Alberto Matano smentisce le voci sul suo futuro

L’ultima indiscrezione riguardante il conduttore Rai riguarda il possibile addio a ‘La Vita in diretta‘. Secondo quanto riferito da alcuni siti di gossip, infatti, l’emittente statale starebbe già pensando ad un sostituto che possa avere il medesimo impatto mediatico quando Matano se ne sarà andato. A sostituirlo, secondo l’indiscrezione, sarebbe dunque Mara Venier. Nel leggere la voce, alcuni fan si sono preoccupati di non poter più assistere alla sua conduzione e gli hanno chiesto conferme.

Il conduttore ha deciso di rispondere alla curiosità dei fan durante l’ultima puntata de ‘La Vita in diretta’, dicendo: “Secondo un sito non autorevole, la mia amica Mara Venier sarebbe pronta a prendere il mio posto. Cosa posso dire su questo? Posso dire che appena abbiamo letto questa notizia, io e Mara ci siamo fatti ovviamente una grande risata“. Appare chiaro come la voce non avesse alcun tipo di fondamento.