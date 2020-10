Viviana Parisi, il padre Luigino: “L’hanno uccisa”

Il caso di Viviana Parisi, trovata morta nei boschi di Caronia col figlio Gioele, il padre Luigino è sicuro: “L’hanno uccisa”.

“Volevano chiudere subito il caso classificandolo come un omicidio-suicidio”, invece Viviana Parisi sarebbe stata uccisa: a sostenerlo è il padre della dj, Luigino Parisi, che a ‘Storie Italiane’ riapre un caso del quale nelle ultime settimane si era parlato sempre meno. Invece i dubbi dei familiari sono molti e non vengono sciolti.

Viviana Parisi e il figlio di quattro anni, Gioele Mondello, sono spariti nel nulla dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sulla Palermo-Messina, all’altezza di Caronia. I loro resti sono stati poi ritrovati a distanza di qualche giorno. Diverse le ipotesi e il mistero non è mai stato risolto. In particolare, Daniele Mondello, marito della donna e padre del bambino, aveva manifestato dubbi su ritardi e negligenze nelle ricerche.

L’ipotesi di Luigino, il padre di Viviana Parisi e del legale di famiglia

Ora anche il padre della giovane dj morta insieme al figlio punta l’indice contro i soccorsi che si sono mossi in ritardo. Osserva dunque: “Quel giorno sono stati chiamati perché mia figlia si era dispersa nel bosco e sono stati bloccati dalla polizia a Sant’Agata di Militello fino a notte fonda mentre, invece, sarebbero potuti arrivare sul posto e avrebbero potuto trovare mia figlia e mio nipote vivi”. Quindi spiega: “Mia figlia secondo me è stata portata lì (vicino al traliccio ndr), non si sarebbe mai buttata. Mia figlia secondo me è stata uccisa. Le indagini sono state superficiali”.

Anche Claudio Mondello, legale della famiglia, a Messina Today chiarisce che nulla è ancora possibile dire con certezza rispetto a quanto accaduto: “Finora siamo davanti ad un caso insoluto, ma non si può certo dire che si è tornati al punto di partenza. Dobbiamo tener conto dei dati scientifici che ci hanno fornito finora risposte precise, gli unici riscontri da tenere in considerazione. Parlare di ipotesi serve a poco”.