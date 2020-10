Temptation Island, il dramma di Speranza in lacrime: “Sto morendo”

Nuove anticipazioni per la prossima puntata di Temptation Island. A quanto pare Speranza è giunta ad un punto davvero critico.

Sotto le luci dei riflettori c’è ancora uno dei programmi più seguiti in Italia, Temptation Island. Al reality delle tentazioni se ne sono viste di cotte e di crude, ma i concorrenti riescono comunque a stupire sempre il pubblico con le storie più disparate. Questa volta nell’occhio del ciclone sembrerebbe esserci proprio Speranza. La donna, secondo le anticipazioni, pare sia andata proprio incontro ad un crollo emotivo.

Leggi anche->Temptation Island, Anna dice addio a Gennaro: il motivo

Non è una novità che le cose tra Speranza ed Alberto non stiano andando per il verso giusto. I due, immersi in un’aria di tensione da un po’, tenevano la relazione sul filo del rasoio da diverso tempo. A quanto pare Alberto sembrerebbe intenzionato a continuare a frequentarsi con la single Nunzia. Il fatto ha gettato evidentemente benzina sul fuoco, facendo crollare la terra sotto i piedi di Speranza, che in poco tempo è precipitata in un vortice di disperazione. Scopriamo insieme la sua reazione.

Leggi anche->Alberto Cafarchia, chi è: tutto sul tentatore di Temptation Island

Un tira e molla continuo, quello tra Alberto e Speranza. I due, evidentemente in crisi, sembravano oramai sempre più convinti a lasciarsi alle spalle la loro storia. Nella scorsa puntata, Speranza è addirittura apparsa quasi rincuorata, pronta a chiudere con il fidanzato e a ricominciare una nuova vita all’insegna dell’amor proprio. Il web, giudice imperscrutabile e irremovibile, non si è però mostrato molto sicuro di fronte ai discorsi della ragazza, credendola in realtà non pronta a lasciare andare il compagno.

Leggi anche->Temptation Island, Giovanna Gentile: chi è la tentatrice campana

Sembrerebbe proprio che gli utenti del web non avevano tutti i torti. Stando infatti alle anticipazioni della prossima puntata di Temptation, Speranza si è lasciata andare ad un disperato pianto, ripensando alla sua storia con Alberto. “Sto proprio morendo” ha dichiarato la ragazza tra i singhiozzi. “A volte pensi…Ma che ho fatto di male?”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Temptation Island, Speranza e Alberto: le anticipazioni

A dare sostegno morale a Speranza durante il suo terribile momento di crisi è stata Carlotta. La ragazza ha consigliato all’amica di lasciare andare Alberto una volta per tutte. In una relazione, purtroppo, non si può fare la parte di entrambi. Dopo sedici anni di relazione, la separazione rappresenterebbe un brutto colpo per tutti. Soltanto nel corso del prossimo episodio sapremo però come finirà davvero tra i due concorrenti.