Temptation Island, Salvo ha tradito Francesca? | VIDEO

Quest’edizione di Temptation Island è piena di sorprese, dopo l’uscita di scena di Sofia e Amedeo per tradimento, si vocifera che Salvo abbia tradito Francesca.

La nuova coppia di “Temptation Island” formata da Salvo e Francesca sembra essere prontissima a mettersi in gioco. Dalle anticipazioni fornite dal programma, la coppia nella puntata in onda stasera 6 ottobre su Canale 5, ci sorprenderà con una rivelazione incredibile.

Salvo e Francesca sono l’ultima coppia ad essere entrata nel reality di Canale 5, all’interno del villaggio di “Temptation Island” in seguito al precoce abbandono di Sofia e Amedeo, usciti per un tradimento precedente alla loro partecipazione nel programma. Salvo ha 30 anni ed è un vice store manager di prodotti biologici, proprio come la sua fidanzata Francesca, anche lei store manager di un negozio. I due stanno insieme da 5 anni e convivono da tre anni a Milano e sono entrambi originari della Basilicata. Sono stati amici per tanto tempo prima di mettersi insieme, ma adesso stanno affrontando un periodo di crisi e hanno scelto di partecipare al reality per migliorare il loro rapporto. Francesca ha così descritto il loro rapporto: “Sono stata io a scrivere a Temptation perché la nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva“.

Temptation Island, cos’avrà detto Salvo?

“Ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito. Purtroppo, a oggi, questo sogno mi spaventa perché ancora non lo trovo responsabile. A Temptation vorrei dare una svolta alla nostra storia e renderla concreta“, così conclude Francesca. Salvo, invece, della loro relazione dice che: “Da un anno la nostra storia è diventata piatta, non parliamo più come un tempo e anche la nostra intimità di coppia è venuta meno. La cosa mi fa soffrire e non so fino a che punto posso continuare così. Al contrario di lei, io sono un sognatore eccessivamente realista. Vorrei capire se a questo punto Francesca è la donna giusta per me e se vale ancora la pena lottare per la nostra storia“.

Nella puntata andata in onda la scorsa settimana, i due nuovi concorrenti non si sono relazionati con i reciproci tentatori e tentatrici, ma hanno espresso parole dure sul loro rapporto. Salvo si è lamentato della carente attività sessuale e Francesca ha ripetuto di non essere predisposta all’intimità perché non si sente stimolata dal proprio compagno. Questa sera, però, Francesca riceverà una comunicazione importante da parte della conduttrice Alessia Marcuzzi: “Salvo ha parlato di qualcosa che è esterno a Temptation“.