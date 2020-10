Temptation Island, la promessa del padre di Carlotta a Nello

A Temptation Island Carlotta, fidanzata di Nello, ha raccontato di una promessa davvero commovente che suo padre ha fatto al ragazzo. Ecco che cosa si sono promessi.

Durante l’ultima puntata di Temptation Island Carlotta, fidanzata di Nello, ha raccontato di una promessa che suo padre ha fatto al ragazzo. Carlotta ha dovuto vedere come il fidanzato trascorre il suo tempo nel villaggio, in compagnia della tentatrice Benedetta, e si è innervosita: lui non ha problemi ad ammettere agli amici di essere molto attratto dalla tentatrice, e Carlotta sembra non aver intenzione di perdonare i suoi comportamenti durante il reality.

Temptation Island, la promessa tra Nello e il padre di Carlotta

Ma che cosa si sono promessi il papà e il fidanzato (forse prossimo ex) di Carlotta? Lo ha accennato lei durante la puntata di oggi. Quando il padre di Nello è andato via di casa, il papà di Carlotta si è preso cura del ragazzo come se fosse stato un figlio suo. I due uomini si sono promessi di restare in contatto nonostante la relazione tra Nello e Carlotta. Lei ha detto: “mio padre non gli farà mai mancare niente, perché Nello si è sempre comportato benissimo con mio padre”. Una promessa davvero commovente, che forse presto verrà messa alla prova: Carlotta, infatti, è parecchio infastidita dal comportamento del fidanzato, e alle amiche dice di non avere nessuna intenzione di perdonarlo una volta fuori dal programma.

Carlotta al falò di confronto sbatterà Nello come un polipo sullo scoglio #TemptationIsland — Panz N’ Roses (@lapaperotta) October 7, 2020

