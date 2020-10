Temptation Island, il web impazzisce per il comportamento di Alberto: in jacuzzi e nella suana, con la single Nunzia è vergognoso.

Sta andando in onda proprio in questo momento Temptation Island: sul web i fans del reality sono furiosi con Alberto, fidanzato di Speranza, che all’interno del villaggio se la spassa in compagnia della single Nunzia. Tra jacuzzi e sauna, i due sono sempre mezzi nudi e appiccicati, ovviamente registrati dalle telecamere del programma. Sembrano a tutti gli effetti una coppia di fidanzati novelli, felici e spensierati: nessuno dei due pensa a Speranza, che nel villaggio delle fidanzate resta pressoché impassibile.

Cioè praticamente lo hanno fatto nell’idromassaggio, hanno limonato nella sauna, weekend alla spa come le coppie fresche di fidanzamento…e lei ancora lì a guardare.#TemptationIsland — Serena ☀️ (@sere108) October 7, 2020



Temptation Island, immagini hot di Alberto e Nunzia

Speranza ha guardato le immagini del suo fidanzato Alberto in compagnia di Nunzia, ma è rimasta tranquilla. La fidanzata dice di essere distrutta dentro, ma non è interessata a chiedere il falò di confronto con il ragazzo perché “non vuole far decidere a lui il suo percorso nel programma”. Lui, però, il suo percorso se lo gode alla grande fin dal primo giorno. Nelle immagini andate in onda oggi, Alberto e Nunzia si divertono in piscina e alla spa, nella sauna, sempre avvinghiati e in costume da bagno. I fans di Temptation Island commentano tutto su Twitter, giudicando Nunzia un’ottima tentatrice e Alberto un uomo poco decente.

Comunque, non so lei come faccia a mantenere un aplomb tale, io al suo posto mi sarei già trasformata nell’incredibile Hulk, con tanto di irruzione nel villaggio dei fidanzati.#temptationisland — Moni Sca (@sca_moni) October 7, 2020

