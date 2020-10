Temptation Island, colpo di scena: ecco cos’ha fatto Alberto con Nunzia

A Temptation Island Alberto e la single Nunzia sono arrivati a un passo dal bacio, sotto gli occhi increduli della fidanzata di lui.

A Temptation Island la povera Speranza è costretta a mandar giù l’ennesimo boccone amaro. Dopo aver assistito al graduale e inesorabile avvicinamento del suo Alberto alla single Nunzia, si è trovata di fronte lo “spettacolo” di lui che in piscina si avvinghia stretto alla tentatrice in bikini e, tra coccole e carezze, a un certo punto le domanda: ‘Sei pronta?”.

Bacio (quasi) rubato a Temptation Island

Dopo 16 intensi anni di affetto e complicità, dunque, la relazione tra Alberto e Speranza scricchiola, per non dire di peggio. Dentro il villaggio lui ha ammesso di essere quasi sicuro di non amarla più: i dubbi iniziali che hanno spinto la coppia a partecipare al programma, insomma, sono diventati una certezza o giù di lì. Nel frattempo, sembra sbocciato un nuovo irrefrenabile sentimento per la “terza incomoda”. Dentro e fuori dall’acqua il bel moro e Nunzia sono sempre più vicini, mentre la (ex?) fidanzata li guarda a distanza e commenta amaramente: “Che schifo!”. Se son rose fioriranno, ma intanto il vecchio amore pare definitivamente appassito. E’ la dura legge del reality, bellezza.

EDS