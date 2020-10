Raiz, chi è Don Salvatore di Mare Fuori: curiosità, carriera, vita privata

Il cantante Raiz interpreta Don Salvatore nella fiction Mare fuori: cosa sapere su di lui, carriera e curiosità.

Nato a Napoli, trasferitosi al Nord per alcuni anni quando era bambino e poi tornato nel capoluogo partenopeo, Gennaro Della Volpe, da tutti conosciuto con il nome d’arte Raiz, esordisce nel panorama musicale ai primi anni Novanta, quando è tra i fondatori degli Almamegretta, band che è riuscita a coniugare il dialetto partenopeo all’inglese e a ottenere grande visibilità anche all’estero.

Da Anima Migrante in poi, per tutti gli anni Novanta, gli Almamegretta hanno un grande successo in Italia, ma non solo: collaborano, tra gli altri, coi Massive Attack e col produttore Adrian Sherwood. A partire dal 2001, Raiz intraprende anche una carriera da solista che lo porta a pubblicare quattro dischi al di fuori della produzione della band che aveva contribuito a fondare.

I film di Raiz: non solo cantante, ma anche attore

La fiction Mare fuori non è un caso isolato: Raiz ha infatti preso parte a diverse pellicole sul grande schermo e a una puntata della serie L’Ispettore Coliandro, diretta dai Manetti Bros. Sempre la coppia di fratelli più irriverenti del cinema italiano gli assegna un ruolo nel film Ammore e malavita, musical vincitore di ben 5 David di Donatello. Il suo esordio al cinema è nel 2000 con il western Cuore scatenato, otto anni dopo arriva poi Aspettando il sole di Ago Panini.

Partecipa anche al documentario musicale Passione di John Turturro, dedicato proprio alla musica partenopea tra tradizione e innovazione. In Tatanka, pellicola interpretata da Clemente Russo, è invece Salvatore Vitiello. Più di recente, ha preso parte alle commedie L’agenzia dei bugiardi, in cui interpreta il capo di una comunità rom, e 7 ore per farti innamorare, dove è Fabiano.