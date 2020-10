Michelle Hunziker, incidente domestico: “E’ stato disgustoso”

Michelle Hunziker ha raccontato sulla propria pagina Instagram un incidente domestico che le è capitato e che ha definito disgustoso.

Ci sono incidenti quotidiani che vogliamo rimuovere il prima possibile ed altri che, per esorcizzarli, vogliamo raccontare a più persone possibili. Si tratta di episodi spiacevoli, ma non al punto da creare turbamento, anzi il raccontarli fa passare la rabbia momentanea e trasforma il ricordo in un episodio esilarante. In questi casi, infatti, è meglio non prendersi mai troppo sul serio e riuscire a ridere di sé stessi e della sfortuna.

Se c’è una cosa che ha dimostrato in questi molteplici anni di carriera Michelle Hunziker è che è assolutamente in grado di fare auto ironia e di ridere delle sue debolezze umane. L’ennesima dimostrazione di questo arriva da alcune storie su Instagram in cui la conduttrice svizzera racconta un piccolo e disgustoso incidente che le è capitato ieri mattina a casa.

Michelle Hunziker: “E’ stato disgustoso”

Nei brevi video la conduttrice stuzzica la curiosità dei follower dicendo: “Stamattina, con il piede scalzo ancora caldo di lenzuolo, sono entrata in cucina. E sapete cosa ho calpestato?”. La domanda serve a creare suspance, ma non bisogna attendere molto per capire a cosa si sta riferendo perché poco dopo aggiunge: “E proprio quello a cui state pensando… è stato disgustoso“. Insomma uno dei cani le ha lasciato un ricordino sul pavimento e lei, ancora frastornata dal sonno, non se n’è accorta e ci è finita sopra. Tuttavia non ne fa un dramma e ridendo aggiunge: “Vorrà dire che sarà una giornata fortunata”.