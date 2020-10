Marco Carta, chiesti 8 mesi di carcere per il furto alla Rinascente. La vicenda è giunta al processo d’appello e il cantante rischia grosso.

La Procura Generale ha chiesto 8 mesi di condanna per il furto delle magliette avvenuto alla Rinascente di Milano. Marco Carta il 31 ottobre scorso era stato assolto dall’accusa di furto aggravato nel processo di primo grado a suo carico.

Il cantante non era presenta in aula quest’oggi e la sentenza che lo riguarda è attesa a breve. L’avvocato sostiene che la procura generale, nell’atto di appello, avrebbe “omesso di valutare gli ulteriori elementi evidenziati dalla difesa e riportati in larga parte dal Tribunale, che dimostrano in maniera certa e non ipotetica l’assoluta estraneità, anche a titolo di concorso morale, del Carta rispetto alle condotte ascritte alla Muscas”.